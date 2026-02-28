Глава МИД Ирана пообещал не оставлять без ответа атаку на школу в Минабе
Атака на иранскую начальную школу для девочек в Минабе не останется без ответа. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.
По его словам, здание было атаковано, когда в нем находились ученики. В результате атаки погибли десятки детей.
28 февраля агентство IRNA писало, что при ударе по школе в Минабе погибли 40 человек, еще 48 пострадали. Позднее количество погибших увеличилось до 60. Представитель иранского министерства здравоохранения Хосейн Керманпур уточнил, что число пострадавших достигло 80.
28 февраля израильская армия превентивно нанесла удары по Ирану. Военнослужащие поразили десятки военных целей. Президент США Дональд Трамп объяснил атаку тем, что исламская республика работает над восстановлением своей ядерной программы. Тегеран в ответ атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами и ударил по американским военным базам.
МИД Ирана призвал ООН и международное сообщество осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры. По мнению внешнеполитического ведомства, действия США и Израиля создали беспрецедентную угрозу безопасности как в регионе, так и во всем мире.