Зять и невестка Хаменеи погибли при ударе по Ирану

Агентство Reuters передало информацию о гибели главы минобороны Ирана Азиза Насирзаде и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Арагчи сообщил, что двое военачальников погибли, но не назвал имен и должностей. По данным «Красного Полумесяца», в результате атак на Иран погибли более 200 человек.