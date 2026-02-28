Зять и невестка Хаменеи погибли при ударе по Ирану
Зять и невестка верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли во время ударов США и Израиля. Об этом сообщает агентство Jamaran со ссылкой на члена городского совета Тегерана Мейсама Мозаффара.
Газета The New York Times днем 28 февраля опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, что резиденция Хаменеи полностью уничтожена. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи информацию о гибели лидера опроверг. «Все представители высшего руководства живы», – заявил он.
Источники телеканал Al Mayadeen тоже сообщают, что Хаменеи жив и руководит боевыми действиями из оперативного штаба.
Агентство Reuters передало информацию о гибели главы минобороны Ирана Азиза Насирзаде и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Арагчи сообщил, что двое военачальников погибли, но не назвал имен и должностей. По данным «Красного Полумесяца», в результате атак на Иран погибли более 200 человек.