Главная / Политика /

«Красный Полумесяц» сообщил о гибели более 200 человек в результате атак на Иран

Ведомости

Как минимум 201 человек погиб и еще 747 пострадали в результате ударов Израиля и США по Ирану. Об этом сообщил Mehr представитель иранского «Красного Полумесяца».

По его данным, израильские и американские силы атаковали 24 провинции Исламской Республики. Команды организации работают на местах происшествий, спасательные операции продолжаются.

28 февраля США и Израиль нанесли превентивные удары по Ирану, поразив десятки военных целей. В ответ Исламская Республика атаковала Тель-Авив баллистическими ракетами и ударила по американским военным базам.

Как в мире отреагировали на американо-израильский удар по Ирану

Политика / Международные отношения

МИД Ирана выступил с призывом к ООН и международному сообществу решительно осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры. В Тегеране заявили, что действия США и Израиля создали беспрецедентную угрозу миру и безопасности как в регионе, так и во всем мире.

Постпредство России объявило, что созванное Москвой и Пекином срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с актом вооруженной агрессии против Ирана начнется 28 февраля в 00:00 мск (в 16:00 по Нью-Йорку).

