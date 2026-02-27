«Красный Полумесяц» сообщил о гибели более 200 человек в результате атак на Иран
Как минимум 201 человек погиб и еще 747 пострадали в результате ударов Израиля и США по Ирану. Об этом сообщил Mehr представитель иранского «Красного Полумесяца».
По его данным, израильские и американские силы атаковали 24 провинции Исламской Республики. Команды организации работают на местах происшествий, спасательные операции продолжаются.
28 февраля США и Израиль нанесли превентивные удары по Ирану, поразив десятки военных целей. В ответ Исламская Республика атаковала Тель-Авив баллистическими ракетами и ударила по американским военным базам.
МИД Ирана выступил с призывом к ООН и международному сообществу решительно осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры. В Тегеране заявили, что действия США и Израиля создали беспрецедентную угрозу миру и безопасности как в регионе, так и во всем мире.
Постпредство России объявило, что созванное Москвой и Пекином срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с актом вооруженной агрессии против Ирана начнется 28 февраля в 00:00 мск (в 16:00 по Нью-Йорку).