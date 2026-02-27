«Красный Полумесяц» сообщил о гибели более 200 человек в результате атак на Иран

МИД Ирана выступил с призывом к ООН и международному сообществу решительно осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры. В Тегеране заявили, что действия США и Израиля создали беспрецедентную угрозу миру и безопасности как в регионе, так и во всем мире.