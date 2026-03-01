При ударах по Ирану погиб глава полицейской разведки Резаян
Глава разведывательной организации иранской полиции генерал-лейтенант Голям Реза Резаян погиб при ударах США и Израиля по Ирану. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim, передает ТАСС.
Резаян таким образом пополнил число убитых Израилем и США руководителей силовых ведомств. До этого при ударах погибли начальник генштаба иранской армии Абдул Рахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде. Иранское агентство IRNA сообщало, что были убиты и другие командиры вооруженных сил, их имена будут объявлены позднее.
Главной целью американо-израильских бомбардировок стал верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Его гибель иранская сторона подтвердила на следующий день после появления первых сообщений. Он занимал пост аятоллы с 1989 по 2026 г.
1 марта IRNA сообщило, что в Иране объявили о формировании руководящего совета, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания нового. В совет войдут президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции.