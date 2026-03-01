При ударах по Ирану погиб глава полицейской разведки Резаян

Резаян таким образом пополнил число убитых Израилем и США руководителей силовых ведомств. До этого при ударах погибли начальник генштаба иранской армии Абдул Рахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде. Иранское агентство IRNA сообщало, что были убиты и другие командиры вооруженных сил, их имена будут объявлены позднее.