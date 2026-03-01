Лавров: Запад утратил инстинкты, обсуждая ядерное оружие для Киева
У западных стран, судя по их действиям, «отказали все инстинкты самосохранения». Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о возможной передаче ядерного оружия Украине.
«По-моему, на всех уровнях – и на официальном, и на уровне политологов – публично неоднократно высказывались оценки той ситуации, куда пытаются загнать украинский кризис наши западные соседи», – отметил Лавров.
Министр связал поведение западных политиков с именем американского финансиста Джеффри Эпштейна.
«Я не знаю про инстинкты, у них инстинкты в основном эпштейновские, как я понимаю, в этом обществе. Инстинкты, касающиеся заботы о своих государствах, своих народах, они поистерлись за последние годы», – заявил Лавров.
24 февраля пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) России сообщила о том, что Франция и Британия тайно готовят передачу Украине ядерного оружия. Совет Федерации направил официальные обращения парламентариям Франции и Великобритании, а также в Европарламент, ООН и МАГАТЭ с призывом провести расследование возможной передачи ядерного оружия Киеву.
В интервью телеканалу НТВ глава МИДа заявил, что дело Эпштейна обнажило истинное лицо коллективного Запада. Он назвал обнародованные файлы «сатанизмом», подчеркнув, что это находится «ниже человеческого понимания» и не нуждается в пояснениях для нормальных людей.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш сообщил 30 января о завершении публикации материалов расследования в отношении Эпштейна. Общий объем раскрытых данных составил свыше 3,5 млн документов, касающихся преступлений Эпштейна, связанных с организацией секс-торговли.