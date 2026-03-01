Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг Ирана и усиление координации РФ и Китая

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, вызванную ударами США и Израиля по Ирану. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

В ходе беседы Ван И заявил, что действия США и Израиля, включая удары по Ирану, убийство лидера суверенного государства и попытки смены режима, являются неприемлемыми и нарушают международное право. Он выразил обеспокоенность тем, что конфликт охватил весь Персидский залив и может ввергнуть регион в опасную бездну.

В ходе разговора Пекин также выступил за прекращение военных действий и возвращение к диалогу, и призвал оказать противодействие односторонним шагам США, в том числе в рамках ООН.

Иран назначил временно исполняющего обязанности верховного лидера

Политика / Международные новости

В свою очередь, Лавров подтвердил солидарность России с позицией Китая, заявив, что удары по Ирану серьезно дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке. Он подчеркнул готовность Москвы усилить координацию с Пекином для продвижения мирного урегулирования через ООН и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. В результате боевых действий погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур.

Читайте также:Что известно о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи. Главное
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте