Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг Ирана и усиление координации РФ и Китая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, вызванную ударами США и Израиля по Ирану. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».
В ходе беседы Ван И заявил, что действия США и Израиля, включая удары по Ирану, убийство лидера суверенного государства и попытки смены режима, являются неприемлемыми и нарушают международное право. Он выразил обеспокоенность тем, что конфликт охватил весь Персидский залив и может ввергнуть регион в опасную бездну.
В ходе разговора Пекин также выступил за прекращение военных действий и возвращение к диалогу, и призвал оказать противодействие односторонним шагам США, в том числе в рамках ООН.
В свою очередь, Лавров подтвердил солидарность России с позицией Китая, заявив, что удары по Ирану серьезно дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке. Он подчеркнул готовность Москвы усилить координацию с Пекином для продвижения мирного урегулирования через ООН и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. В результате боевых действий погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур.