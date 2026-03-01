В Израиле заявили о гибели шести человек при ударе иранской ракеты

Удар пришелся по городу Бейт-Шемеш в Иерусалимском округе, ранения разной степени тяжести получили десятки человек. Около 30 машин скорой помощи были направлены к месту ЧП. Армия обороны Израиля задействовала свои силы и средства для поиска и спасения раненых.