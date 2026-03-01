Газета
Главная / Политика /

В Израиле заявили о гибели шести человек при ударе иранской ракеты

Ведомости

Шесть человек стали жертвами ракетного удара, нанесенного Ираном по территории Израиля в воскресенье. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на очевидцев и медиков.

Удар пришелся по городу Бейт-Шемеш в Иерусалимском округе, ранения разной степени тяжести получили десятки человек. Около 30 машин скорой помощи были направлены к месту ЧП. Армия обороны Израиля задействовала свои силы и средства для поиска и спасения раненых.

Кроме того, по данным местных СМИ, женщина в возрасте 60 лет скончалась по дороге в укрытие. Прибывшие медики не смогли ее спасти.

Что известно о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи. Главное

Политика / Международные новости

По данным министерства здравоохранения еврейского государства, с начала операции портив Ирана «Ревущий лев» госпитализированы более 450 человек.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др.

Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе по военной базе США на территории Бахрейна, где находится пятый флот ВМС США.

