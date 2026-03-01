Газета
Российское посольство в Иране сообщило о штатной работе

Ведомости

Посольство РФ в Иране работает в штатном режиме на фоне ударов США и Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«Само посольство работает в штатном режиме, случайных прилетов или иных чрезвычайных происшествий на территории не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Данных о пострадавших среди россиян в Иране не поступало. Посольство РФ в соседнем Азербайджане формирует списки на выезд граждан РФ из Ирана – в них находятся 500 человек.

Отмена рейсов между Россией и Ближним Востоком. Главное

Политика / Международные новости

Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к масштабному сбою в авиасообщении. Авиакомпания «Победа» объявила об отмене рейсов в Дубай и Абу-Даби, «Аэрофлот» также отменил рейсы в столицу ОАЭ и Дубай, запланированные на 1 марта. Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) остановлена на неопределенный срок.

Сейчас в зоне конфликта находятся 32 российских судна, происшествий с ними в районе Ормузского пролива не зафиксировано, передавал Минтранс РФ.

