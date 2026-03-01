Российское посольство в Иране сообщило о штатной работе

Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к масштабному сбою в авиасообщении. Авиакомпания «Победа» объявила об отмене рейсов в Дубай и Абу-Даби, «Аэрофлот» также отменил рейсы в столицу ОАЭ и Дубай, запланированные на 1 марта. Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) остановлена на неопределенный срок.