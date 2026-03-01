Минтранс заявил об отсутствии инцидентов с судами РФ в районе Ормузского пролива

Боевые действия Израиля и США против Ирана начались 28 февраля. При ударах погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд военных руководителей республики. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории, а аятолла Макарем Ширази объявил священную войну (джихад) против Израиля и США.