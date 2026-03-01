Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минтранс заявил об отсутствии инцидентов с судами РФ в районе Ормузского пролива

Ведомости

Происшествий с судами под флагом России в районе Ормузского пролива не зафиксировано. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ, передает ТАСС.

Ведомство следит за ситуацией с российскими судами в зоне конфликта, добавили в Минтрансе.

Reuters сообщил, что днем 1 марта по меньшей мере 150 нефтяных танкеров решили не заходить в Ормузский пролив на фоне боевой активности в регионе. Суда бросили якоря в открытых водах Персидского залива, еще «десятки» находятся на другой стороне пролива.

До этого стало известно, что нефтяной танкер Skylight под флагом Палау был атакован возле оманского острова Мусандам.

Боевые действия Израиля и США против Ирана начались 28 февраля. При ударах погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд военных руководителей республики. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории, а аятолла Макарем Ширази объявил священную войну (джихад) против Израиля и США.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её