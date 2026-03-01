Минтранс заявил об отсутствии инцидентов с судами РФ в районе Ормузского пролива
Происшествий с судами под флагом России в районе Ормузского пролива не зафиксировано. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ, передает ТАСС.
Ведомство следит за ситуацией с российскими судами в зоне конфликта, добавили в Минтрансе.
Reuters сообщил, что днем 1 марта по меньшей мере 150 нефтяных танкеров решили не заходить в Ормузский пролив на фоне боевой активности в регионе. Суда бросили якоря в открытых водах Персидского залива, еще «десятки» находятся на другой стороне пролива.
До этого стало известно, что нефтяной танкер Skylight под флагом Палау был атакован возле оманского острова Мусандам.
Боевые действия Израиля и США против Ирана начались 28 февраля. При ударах погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд военных руководителей республики. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории, а аятолла Макарем Ширази объявил священную войну (джихад) против Израиля и США.