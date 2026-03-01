Reuters: 150 танкеров решили не заходить в Ормузский пролив

Сейчас через Ормузский пролив проходит 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ, говорил «Ведомостям» младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. По его словам, влияние на рынки может быть серьезным, если Иран решится и сможет поддерживать серьезную блокаду.