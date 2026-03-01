Reuters: 150 танкеров решили не заходить в Ормузский пролив
Как минимум 150 нефтяных танкеров решили не заходить в Ормузский пролив на фоне боевой активности в регионе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные платформы отслеживания судов MarineTraffic.
Судна бросили якоря в открытых водах Персидского залива, еще «десятки» находятся на другой стороне пролива. Сейчас возле Ирака, Саудовской Аравии и Катара стоят суда для перевозки нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
Накануне Иран полностью остановил движение по водной артерии на фоне военной операции Израиля и США. На следующий день республика открыла Ормузский пролив для следования танкеров «до дальнейшего уведомления».
Уже известно об атаках на танкеры в проливе. Центр морской безопасности Омана передавал, что нефтяной танкер Skylight под флагом Палау был атакован возле оманского острова Мусандам.
Сейчас через Ормузский пролив проходит 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ, говорил «Ведомостям» младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. По его словам, влияние на рынки может быть серьезным, если Иран решится и сможет поддерживать серьезную блокаду.