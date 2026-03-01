США поразили корвет иранских ВМС

Сообщение появилось вскоре после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln. Сообщалось, что авианосец был подвергнут атаке четырьмя баллистическими ракетами. Американская сторона пока не подтверждала эту информацию.