США поразили корвет иранских ВМС

США поразили корвет иранских ВМСКорабль тонет, заявили в Центральном командовании ВС США
Армия США поразила иранский корвет класса «Джамаран» (серия современных иранских легких фрегатов и корветов). Об этом заявили в Центральном командовании вооруженных сил США.
«Иранский корвет класса «Джамаран» был атакован американскими войсками в начале операции «Эпическая ярость». В настоящее время корабль тонет в Оманском заливе у пирса в Чах-Бахаре», – говорится в сообщении.
Американские силы призвали иранских военнослужащих покинуть корабль.
Сообщение появилось вскоре после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln. Сообщалось, что авианосец был подвергнут атаке четырьмя баллистическими ракетами. Американская сторона пока не подтверждала эту информацию.
Операция «Эпическая ярость» продолжается с 28 февраля. США активно наносят удары по всей территории Ирана, включая столицу Тегеран. В первый день военной операции были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник генштаба иранской армии Абдула Рахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и другие командиры вооруженных сил.
Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории, а аятолла Макарем Ширази объявил священную войну (джихад) против Израиля и США.