Глава МИД Ирана допустил избрание нового верховного лидера в ближайшие дни

При этом, по данным сервисов отслеживания морского трафика, проход судов через пролив резко сократился с субботы, а крупные судоходные компании приостановили движение. В воскресенье морские агентства сообщили о трех атаках на танкеры вблизи пролива, одна из которых привела к эвакуации экипажа, сообщал CNN.