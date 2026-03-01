Глава МИД Ирана допустил избрание нового верховного лидера в ближайшие дни
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что новый верховный лидер страны может быть избран в течение одного-двух дней. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera.
По словам Арагчи, государственные институты Ирана продолжают функционировать и в стране действуют конституционные процедуры. «Вы можете увидеть избрание верховного лидера через день-два», – сказал министр.
Арагчи также заявил, что Иран в настоящее время не намерен закрывать Ормузский пролив и не планирует «ничего, что могло бы нарушить судоходство на данном этапе».
При этом, по данным сервисов отслеживания морского трафика, проход судов через пролив резко сократился с субботы, а крупные судоходные компании приостановили движение. В воскресенье морские агентства сообщили о трех атаках на танкеры вблизи пролива, одна из которых привела к эвакуации экипажа, сообщал CNN.
Глава иранского внешнеполитического ведомства подтвердил, что Иран наносит удары по военным базам США в регионе. По его словам, американские силы покинули базы и «перебрались в отели, создав для себя живой щит».
Касаясь гибели верховного лидера Али Хаменеи, Арагчи назвал произошедшее «абсолютно беспрецедентным и серьезным нарушением международного права – убийство иностранными силами лидера другой страны».