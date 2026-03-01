Maersk приостановила проход судов через Ормузский пролив

На этом фоне Британская организация по морским торговым операциям (UKMTO) сообщила об ударе «неизвестным снарядом» по судну в 17 морских милях от побережья Объединенных Арабских Эмиратов. До этого была зафиксирована атака на танкер Skylight под флагом Палау у побережья Омана.