Maersk приостановила проход судов через Ормузский пролив

Ведомости

Судоходная компания Maersk объявила о приостановке прохода всех своих судов через Ормузский пролив до особого распоряжения. Как сообщает CNN, решение принято в связи с ухудшением ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке.

В заявлении компании, опубликованном в воскресенье, отмечается, что это может привести к задержкам, изменению маршрутов или корректировке расписания судов, следующих в порты Персидского залива. «Безопасность наших экипажей, судов и грузов клиентов остается нашим ключевым приоритетом», – подчеркнули в Maersk.

Вслед за этим Mediterranean Shipping Company (MSC) также проинструктировала все свои суда в регионе – следующие в этот район должны направиться в безопасные укрытия до особого распоряжения.

Минтранс: 32 российских судна находятся в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Бизнес / Транспорт

По данным старшего аналитика по рискам и комплаенсу Kpler Димитриса Ампатзидиса, к исходу субботы общий трафик в проливе сократился примерно на 75% по сравнению с предыдущим днем. Большинство судов в этом районе либо развернулись, либо вставали на якорь, либо ушли на альтернативные маршруты.

На этом фоне Британская организация по морским торговым операциям (UKMTO) сообщила об ударе «неизвестным снарядом» по судну в 17 морских милях от побережья Объединенных Арабских Эмиратов. До этого была зафиксирована атака на танкер Skylight под флагом Палау у побережья Омана.

Maersk (A.P. Moller – Maersk A/S) – датская транспортно-логистическая компания, крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок. Штаб-квартира расположена в Копенгагене. Флот компании насчитывает несколько сотен судов, а ее сервисы охватывают все ключевые морские торговые маршруты.

