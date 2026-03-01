Трамп: США потопили девять военных кораблей Ирана
Иран потерял девять военных кораблей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военно-морских кораблей, некоторые из них относительно большие и важные. Мы преследуем остальные – скоро они тоже окажутся на дне моря!» – написал он в Truth Social.
Американские силы также уничтожили штаб-квартиру ВМС Ирана, утверждает Трамп.
Тегеран официально не подтверждал эту информацию.
1 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln. Утверждалось, что удар был нанесен четырьмя баллистическими ракетами. Американская сторона заявила, что иранские ракеты «даже близко не приблизились» к авианосцу.