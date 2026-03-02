Турция закрывает три погранперехода с Ираном
Турция приняла решение закрыть три пограничных пункта с Ираном на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщил израильский 12-й канал со ссылкой на официальные источники.
Атака Израиля и США на Иран началась 28 февраля. От ударов погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и высокопоставленные военнослужащие. Иран ответил ударами по базам США и Израилю.
2 марта секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что в планах страны нет никаких переговоров с Вашингтоном. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о том, что Лариджани выступил с инициативой о переговорах с США и отправил это предложение через посредников.
1 марта американский лидер Дональд Трамп говорил, что Тегеран дал согласие на проведение переговоров. Глава Белого дома сообщил, что также согласен на диалог. Он не уточнил, когда именно состоится разговор, подчеркнув при этом, что ряд иранских представителей, участвовавших в предыдущих контактах, были убиты.