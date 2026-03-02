Газета
Политика

Россиян могут начать уведомлять о выборах через «Алису»

Ведомости

В России граждан могут начать приглашать на выборы с помощью умных колонок, например «Алисы» от «Яндекса». Об этом рассказали «Ведомостям» три близких к администрации президента источника.

«Утром в день голосования они доброжелательно скажут, что можно проголосовать. А вечером напомнят про выборы, чтобы можно было успеть дойти до участка», – объяснил логику такой идеи один из собеседников газеты.

Представитель «Марвел-дистрибуции» подчеркнул, что пока не существует примеров с агитацией через умные колонки. Он отметил, что теоретически и технически это более чем возможно, так как взаимодействие с устройством происходит через обращение в облако, которое контролируется платформой.

При этом представитель пресс-службы «Яндекса» сообщил, что с компанией еще не обсуждали инициативу использования колонки для приглашения на выборы. Собеседник «Ведомостей» добавил, что устройства с «Алисой» активируются только по запросу пользователя.

27 февраля стало известно, что «Яндекс» создал первый в России стандарт интеграции интернет-магазинов с искусственным интеллектом (ИИ) Yandex Commerce Protocol (YCP). Технология будет помогать продавцам продавать товары в чате с Алисой AI напрямую пользователям. Онлайн-магазины начнут получать заказы, которые пользователи смогут оформить при переходе через чат с Алисой AI и из поиска «Яндекса».

