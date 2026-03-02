Иран заявил о ликвидации базы США в Бахрейне и консульства в Эрбиле

2 марта вооруженные силы Ирана заявили о ракетной атаке на американскую авиабазу Али ас-Салем в Кувейте и корабли противника в северной части Индийского океана. Сообщалось, что страна выпустила 15 крылатых ракет. Агентство Fars также писало об атаке Ирана на нефтеперерабатывающий завод Aramco в Саудовской Аравии. На объектах компании возник пожар.