Иран заявил о ликвидации базы США в Бахрейне и консульства в Эрбиле
Военная база США в Бахрейне и американское консульство в Эрбиле в Иракском Курдистане ликвидированы ударами военнослужащих Ирана. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания (IRIB), передает ТАСС.
Представители компании назвали консульство непригодным для использования после атаки. Удары были совершены ракетными подразделениями сухопутных и морских сил армии Ирана. Данные о погибших и пострадавших не уточнялись.
2 марта вооруженные силы Ирана заявили о ракетной атаке на американскую авиабазу Али ас-Салем в Кувейте и корабли противника в северной части Индийского океана. Сообщалось, что страна выпустила 15 крылатых ракет. Агентство Fars также писало об атаке Ирана на нефтеперерабатывающий завод Aramco в Саудовской Аравии. На объектах компании возник пожар.
Ответные удары Ирана по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке начались после того, как израильские военные совместно с США атаковали Тегеран 28 февраля. В частности, был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.