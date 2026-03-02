Газета
Главная / Политика /

Песков: Москва находится в постоянном контакте с Ираном

Ведомости

Россия находится постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждает ситуацию вокруг военных действий исламской республики с США и Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля уточнил, что Москва также продолжает общение с руководством стран, затронутых конфликтом, в частности с государствами Персидского залива.

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В результате погибли верховный лидер исламской республики Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Тегеран в ответ нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и Тель-Авиву.

МИД России потребовал политико-дипломатического урегулирования конфликта между Израилем, США и Ираном. Москва выступила с резким осуждением авиаударов США и Израиля по территории исламской республики. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива являются «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства – члена ООН».

В этот же день президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе совещания обсуждалась ситуация вокруг Ирана.

