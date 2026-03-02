Песков: Москва находится в постоянном контакте с Ираном

МИД России потребовал политико-дипломатического урегулирования конфликта между Израилем, США и Ираном. Москва выступила с резким осуждением авиаударов США и Израиля по территории исламской республики. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива являются «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства – члена ООН».