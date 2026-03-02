Газета
Иран заявил, что нанес удар по офису Нетаньяху

КСИР утверждает, что судьба премьера Израиля пока неизвестна
Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по офису премьер-министра Беньямина Нетаньяху, судьба политика неизвестна. Об этом пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

Офис был атакован с использованием ракет Kheibar в рамках 10-й волны иранских контратак. Также удар был нанесен по месторасположению командующего военно-воздушными силами Израиля, утверждает КСИР.

Канцелярия израильского премьера пока официально не комментировала информацию об ударе.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных руководителей. Тегеран отвечает ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.

1 марта КСИР заявил об убийстве и ранении 560 американских военных. США такие цифры не подтверждали. В Центральном командовании вооруженных сил США сообщили о гибели троих американских военных в рамках операции против Ирана.

