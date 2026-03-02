Иран заявил, что нанес удар по офису Нетаньяху

Иран заявил, что нанес удар по офису НетаньяхуКСИР утверждает, что судьба премьера Израиля пока неизвестна
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по офису премьер-министра Беньямина Нетаньяху, судьба политика неизвестна. Об этом пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.
Офис был атакован с использованием ракет Kheibar в рамках 10-й волны иранских контратак. Также удар был нанесен по месторасположению командующего военно-воздушными силами Израиля, утверждает КСИР.
Канцелярия израильского премьера пока официально не комментировала информацию об ударе.
28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных руководителей. Тегеран отвечает ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.