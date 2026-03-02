Захарова: пострадавших среди сотрудников посольства в Иране нет
Пострадавших среди сотрудников посольства РФ в Иране после израильских ударов по Тегерану нет, посольство не пострадало. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
2 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию атак по военным целям в Тегеране в рамках операции «Рык льва»
В тот же день ТАСС сообщал, что посольство РФ в Иране работает в штатном режиме на фоне ударов США и Израиля. Данных о пострадавших среди россиян в Иране не поступало. Посольство РФ в соседнем Азербайджане формирует списки на выезд граждан РФ из Ирана – в них находятся 500 человек.
Израиль и США начали операцию против Ирана утром 28 февраля. Трамп сообщил, что целью является не допустить получения Ираном ядерного оружия. После атаки на Иран Тегеран ответил запуском ракет и беспилотников по Израилю, а затем и по странам Персидского залива, где находятся военные базы США, – ОАЭ, Бахрейну, Катару, Кувейту, Саудовской Аравии. В результате американо-израильских ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.