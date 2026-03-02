Захарова: пострадавших среди сотрудников посольства в Иране нет

В тот же день ТАСС сообщал, что посольство РФ в Иране работает в штатном режиме на фоне ударов США и Израиля. Данных о пострадавших среди россиян в Иране не поступало. Посольство РФ в соседнем Азербайджане формирует списки на выезд граждан РФ из Ирана – в них находятся 500 человек.