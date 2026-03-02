ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы штаба разведки «Хезболлы» в Бейруте

2 марта израильская армия также сообщила, что в результате атаки были убиты заместитель министра разведки по вопросам Израиля Сейед Яхья Хамиди, глава разведывательного управления ведомства Джалал Фур Хоссейн и другие сотрудники министерства. Отмечалось, что во время боевых действий в секторе Газа военные Израиля обнаружили документы, свидетельствующие о попытках создать совместный разведывательный штаб с участием ливанской группировки «Хезболла», палестинского «Хамаса» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).