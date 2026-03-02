ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы штаба разведки «Хезболлы» в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что в Бейруте был ликвидирован глава штаба разведки «Хезболлы».
«Армия обороны Израиля подтверждает, что в результате точечного удара в Бейруте прошлой ночью (в воскресенье) был ликвидирован <...> Хусейн Маклед, который занимал должность главы разведывательного штаба «Хезболлы», – говорится в публикации.
2 марта израильская армия также сообщила, что в результате атаки были убиты заместитель министра разведки по вопросам Израиля Сейед Яхья Хамиди, глава разведывательного управления ведомства Джалал Фур Хоссейн и другие сотрудники министерства. Отмечалось, что во время боевых действий в секторе Газа военные Израиля обнаружили документы, свидетельствующие о попытках создать совместный разведывательный штаб с участием ливанской группировки «Хезболла», палестинского «Хамаса» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В тот же день правительство Ливана запретило вооруженную деятельность движения «Хезболла» на территории страны. Премьер-министр Наваф Салам сказал, что хотел бы возобновить переговоры с израильской стороной.