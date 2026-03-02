Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС крайне сложной

«Ситуация на ЗАЭС остается крайне сложной, особенно в части внешнего электроснабжения, воды для охлаждения и близости станции к линии фронта. <...> Группа МАГАТЭ наблюдает за ремонтными работами. Это уже пятое прекращение огня для проведения ремонтных работ, которые мы организовали между РФ и Украиной», – сказал он (цитата по ТАСС).