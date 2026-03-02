Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС крайне сложной
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжает быть крайне сложной из-за проблем с ее электроснабжением. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время вступительного слова к сессии Совета управляющих.
«Ситуация на ЗАЭС остается крайне сложной, особенно в части внешнего электроснабжения, воды для охлаждения и близости станции к линии фронта. <...> Группа МАГАТЭ наблюдает за ремонтными работами. Это уже пятое прекращение огня для проведения ремонтных работ, которые мы организовали между РФ и Украиной», – сказал он (цитата по ТАСС).
Утром 27 февраля в районе ЗАЭС был установлен локальный режим тишины. Как сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачев, специалисты начали ремонтные работы на линии электропередачи «Ферросплавная-1». Руководитель госкорпорации отмечал, что собственные нужды ЗАЭС в электроэнергии обеспечивают две высоковольтные ЛЭП. Если одна из них выходит из строя, риск для безопасной эксплуатации атомных энергоблоков повышается.
10 февраля ЛЭП «Ферросплавная-1» была отключена в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на промышленную зону Энергодара. Тогда же повреждения получил магистральный трубопровод теплотрассы. В жилых домах и на социальных объектах Энергодара временно прекращали подачу тепла.