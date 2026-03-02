Медведев: третья мировая может начаться в любой момент из-за действий Трампа
Третья мировая пока не идет, но может начаться в любой миг, если президент США Дональд Трамп продолжит свой курс. Об этом ТАСС заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется», – заявил он, добавив, что триггером для начала третьей мировой войны может послужить любое событие.
Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны. 2 марта Трамп заявил, что американская сторона скоро проведет большую волну ударов по Ирану. «Мы даже не начали бить по Ирану по-настоящему. Большая волна атак еще не произошла – она скоро придет», – заявил он.
При этом министр войны США Пит Хегсет говорил, что война в Иране не будет «бесконечной». Ее цель – уничтожить ракетную программу, военно-морские силы страны и лишить Тегеран возможности создать ядерное оружие. По словам главы Пентагона, операция может занять несколько недель, но сроки могут сдвинуться: условия ее окончания определяет только Трамп.
3 января американские войска нанесли авиаудары по целям в северной части Венесуэлы, а силы специального назначения провели рейд в Каракасе и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену. Сейчас Венесуэлой фактически управляет соратница Мадуро Делси Родригес, занимавшая пост вице-президента. Трамп говорил, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».