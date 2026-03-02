Трамп не исключил отправку американских войск в Иран
Американская сторона на исключает отправку наземных войск США в Иран, «если это будет необходимо». Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Post.
«У меня нет претензий по поводу наземных войск. <...> Я говорю «вероятно, они не нужны», [или] «если бы они были необходимы», – заявил он.
Американский лидер добавил, что операция «Эпическая ярость» была проведена «с опережением графика», в результате чего были уничтожены десятки высокопоставленных чиновников Тегерана.
Трамп также заявил, что принял окончательное решение о нанесении удара «после финальных переговоров» 26 февраля в Женеве – отчасти из-за информации о том, что Иран тайно возобновляет работу над ядерными проектами.
Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны. В интервью CNN 2 марта Трамп заявил, что американская сторона скоро проведет большую волну ударов по территории Ирана. «Мы даже не начали бить по Ирану по-настоящему. Большая волна атак еще не произошла – она скоро придет», – заявил он.
Глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что война в Иране не будет «бесконечной». Ее цель – уничтожить ракетную программу, военно-морские силы страны и лишить Тегеран возможности создать ядерное оружие. По словам главы Пентагона, операция может занять несколько недель, но сроки могут сдвинуться: условия ее окончания определяет только Трамп.