NDTV: экономика Дубая теряет около $1 млн за каждую минуту простоя аэропорта
Экономика Дубая теряет около $1 млн в минуту, когда аэропорт города не работает. Сбои в функционировании главного авиационного узла обходятся эмирату в сотни миллионов долларов ежедневно из-за убытков Emirates, транзитных перевозок, гостиниц, торговых точек и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает NDTV.
Телеканал отмечает, что дубайский аэропорт соединяет более 260 городов в более, чем 100 странах, а также является критически важной точкой для передвижения между Европой и Индией, Индией и США, а также Азией и Африкой.
Утром 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана, было нарушено авиасообщение на Ближнем Востоке. В зоне прямых рисков оказалась не только инфраструктура стран – участниц конфликта, но и важнейшие хабы в регионе – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, чья экономика критически зависит от глобального транзита.
Минтранс РФ 2 марта сообщал, что в настоящее время закрыто воздушное пространство 10 стран региона: Израиля, Ирана, Ирака, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сирии. Рейсы в эти государствах и из них приостановлены.