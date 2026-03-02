Газета
Политика

Два сотрудника минобороны США пострадали при ударе Ирана по отелю в Бахрейне

Ведомости

В результате атаки иранского беспилотника на отель в Бахрейне двое сотрудников минобороны США получили ранения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные американского госдепартамента.

Утром 1 марта был атакован отель Crowne Plaza в Манаме, столице Бахрейна. Посольство США тогда обратилось к американским гражданам с призывом «избегать отелей в Манаме, так как они могут стать целью нападений».

Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны. В интервью CNN 2 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона скоро проведет большую волну ударов по территории Ирана.

2 марта иранская гостелерадиокомпания (IRIB) сообщила, что военная база США в Бахрейне и американское консульство в Эрбиле в Иракском Курдистане ликвидированы ударами военнослужащих Ирана. Журналисты назвали консульство непригодным для использования после атаки. Удары были совершены ракетными подразделениями сухопутных и морских сил армии Ирана. Данные о погибших и пострадавших не уточнялись.

