Два сотрудника минобороны США пострадали при ударе Ирана по отелю в Бахрейне

2 марта иранская гостелерадиокомпания (IRIB) сообщила, что военная база США в Бахрейне и американское консульство в Эрбиле в Иракском Курдистане ликвидированы ударами военнослужащих Ирана. Журналисты назвали консульство непригодным для использования после атаки. Удары были совершены ракетными подразделениями сухопутных и морских сил армии Ирана. Данные о погибших и пострадавших не уточнялись.