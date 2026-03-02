Командование США заявило об уничтожении 11 иранских кораблей в Оманском заливе
В результате операции против Ирана в Оманском заливе не осталось ни одного из 11 находившихся там военных кораблей. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США в соцсети X.
«Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль», – говорится в заявлении.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Ормузский пролив, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, закрыт. Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что корпус будет наносить удары по любому кораблю, который попытается пройти через него.
Младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский говорил, что через Ормузский пролив идет 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ. По его словам, влияние на рынки может быть серьезным, если Тегеран решится и сможет поддерживать серьезную блокаду.