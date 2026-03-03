Дмитриев назвал мощным посланием прогулку президента ОАЭ по торговому центру
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал мощным посланием кадры с прогулкой президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида по торговому центру после нападения Ирана. Он написал об этом в соцсети X.
«Стойкие ОАЭ – одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, ориентированных на миротворчество и процветание», – отметил Дмитриев.
28 февраля началась военная операция Израиля и США против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявлял, что ее цель – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. В их числе Бахрейн, а также ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.