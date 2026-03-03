Газета
Глава Федерального казначейства доложил Путину об исполнении бюджета за 2025 год

Ведомости

Руководитель Федерального казначейства России Роман Артюхин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что уровень исполнения бюджета страны за 2025 г. составил 99%.

«Четкое кассовое планирование в основе нашей работы и непрерывный мониторинг со стороны правительства России и Минфина – это нам позволяет бесперебойно осуществлять все платежи. И уровень кассового исполнения, например, бюджета за прошлый год у нас составил 99%», – сказал он.

По словам Артюхина, в течение года в соответствии с поручением президента в казначействе были внедрены цифровые акты выполненных работ и цифровые контракты. До этих изменений счета оплачивались в течение 30 дней, сейчас электронные документы позволяют делать это сразу после подписания акта выполненных работ.

Глава ведомства также рассказал Путину о результатах пилотного проекта по введению цифрового рубля. Он отметил, что с 1 января 2026 г. казначейство готово к приему платежей в бюджеты бюджетной системы с использованием этой валюты. «Первый платеж – административный штраф заплатил один человек цифровым рублем. Прямо начался год, уже первые 1500 руб. цифровым рублем поступили», – отметил Артюхин.

3 марта встречу российского лидера с руководителем казначейства анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин в этот же день провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны в том числе обсудили тему резко обострившейся ситуации вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, в том числе в контексте возможных последствий для мирового энергетического рынка.

