Глава Федерального казначейства доложил Путину об исполнении бюджета за 2025 год

3 марта встречу российского лидера с руководителем казначейства анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин в этот же день провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны в том числе обсудили тему резко обострившейся ситуации вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, в том числе в контексте возможных последствий для мирового энергетического рынка.