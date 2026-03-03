КСИР пригрозил «открыть врата ада» для США и Израиля
Иран продолжит все больше открывать «врата ада» для Вашингтона и Тель-Авива, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини.
«Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
3 марта иранский 12-й канал сообщил, что Израиль мог ликвидировать нового министра обороны страны генерала Маджида Ибн Аль-Резы. Это произошло через сутки после того, как он был назначен на пост исполняющего обязанности главы ведомства. Иранские власти пока не подтвердили эти данные, однако армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по высокопоставленному иранскому командиру в Тегеране.
«Красный Полумесяц» сообщал, что число погибших с 28 февраля по 3 марта иранцев в результате ударов Израиля и США возросло до 787 человек. Спасательные бригады работают в режиме повышенной готовности в 153 городах.