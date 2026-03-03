КСИР пригрозил «открыть врата ада» для США и Израиля

3 марта иранский 12-й канал сообщил, что Израиль мог ликвидировать нового министра обороны страны генерала Маджида Ибн Аль-Резы. Это произошло через сутки после того, как он был назначен на пост исполняющего обязанности главы ведомства. Иранские власти пока не подтвердили эти данные, однако армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по высокопоставленному иранскому командиру в Тегеране.