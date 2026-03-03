Израильский истребитель сбил иранский военный самолет в небе над Тегераном

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Али Хаменеи с родственниками, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.