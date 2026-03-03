Израильский истребитель сбил иранский военный самолет в небе над Тегераном
Истребитель F-35I («Адир») ВВС Израиля сбил иранский истребитель Як-130 в небе над Тегераном. Об этом заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Это первое в истории уничтожение пилотируемого истребителя истребителем F-35 («Адир»)», – говорится в сообщении.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Али Хаменеи с родственниками, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.