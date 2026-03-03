Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Израильский истребитель сбил иранский военный самолет в небе над Тегераном

Ведомости

Истребитель F-35I («Адир») ВВС Израиля сбил иранский истребитель Як-130 в небе над Тегераном. Об этом заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Это первое в истории уничтожение пилотируемого истребителя истребителем F-35 («Адир»)», – говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Али Хаменеи с родственниками, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте