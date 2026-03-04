Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Прощание с Хаменеи продлится три дня

Ведомости

Церемония прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим в первый день атак США и Израиля на исламскую республику, начнется в 22:00 по местному времени (21:30 мск) 4 марта. Она будет продолжаться три дня, сообщил глава Координационного совета исламской пропаганды Мохаммад Хосейн Мусапур.

Народ сможет проститься с верховным лидером в мечети Имама Хомейни.

«С сегодняшнего вечера в молитвенном зале в течение трех дней будут круглосуточно проходить прощальные церемонии», – сказал Мусапур (цитата по ТАСС).

Хаменеи был убит 28 февраля. Тогда же в ходе израильских и американских ударов погибли секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и др. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам по всему Ближнему Востоку, а также по территории Израиля. Financial Times 3 марта писала со ссылкой на источники, что убийство Хаменеи стало возможным, так как разведка Израиля многие годы собирала необходимые для этого данные. Были взломаны дорожные камеры в Тегеране, изображения с них шифровались и направлялись на серверы Израиля.

4 марта Iran International сообщил, что должность верховного лидера занял сын Хаменеи Моджтаба. Так решила ассамблея экспертов. Власти Ирана официально не сообщали о назначении нового верховного лидера.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь