Прощание с Хаменеи продлится три дня
Церемония прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим в первый день атак США и Израиля на исламскую республику, начнется в 22:00 по местному времени (21:30 мск) 4 марта. Она будет продолжаться три дня, сообщил глава Координационного совета исламской пропаганды Мохаммад Хосейн Мусапур.
Народ сможет проститься с верховным лидером в мечети Имама Хомейни.
«С сегодняшнего вечера в молитвенном зале в течение трех дней будут круглосуточно проходить прощальные церемонии», – сказал Мусапур (цитата по ТАСС).
Хаменеи был убит 28 февраля. Тогда же в ходе израильских и американских ударов погибли секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и др. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам по всему Ближнему Востоку, а также по территории Израиля. Financial Times 3 марта писала со ссылкой на источники, что убийство Хаменеи стало возможным, так как разведка Израиля многие годы собирала необходимые для этого данные. Были взломаны дорожные камеры в Тегеране, изображения с них шифровались и направлялись на серверы Израиля.
4 марта Iran International сообщил, что должность верховного лидера занял сын Хаменеи Моджтаба. Так решила ассамблея экспертов. Власти Ирана официально не сообщали о назначении нового верховного лидера.