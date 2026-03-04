Прощание с Хаменеи продлится три дня

Хаменеи был убит 28 февраля. Тогда же в ходе израильских и американских ударов погибли секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и др. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам по всему Ближнему Востоку, а также по территории Израиля. Financial Times 3 марта писала со ссылкой на источники, что убийство Хаменеи стало возможным, так как разведка Израиля многие годы собирала необходимые для этого данные. Были взломаны дорожные камеры в Тегеране, изображения с них шифровались и направлялись на серверы Израиля.