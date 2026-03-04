Песков: Евросоюз не просил Россию увеличить поставки энергоносителей
Россия не получала обращений от европейских стран по поводу возобновления или увеличения поставок энергоносителей после обострения конфликта Израиля, США и Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, таких обращений не было. Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, даже в Венгрии, даже в Словакии, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба"», – подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, эта тема будет затронута во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром внешнеэкономических связей иностранных дел Венгрии Петром Сийярто. Она состоится 4 марта в Кремле.
3 марта эксперты в разговоре с «Ведомостями» предупредили о рисках для Китая, ЕС и Индии на фоне обострения ближневосточного конфликта и фактической блокировки Ормузского пролива. На тот момент котировки Brent выросли до $85 за барр. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко подчеркнул, что рост цен связан с перекрытием Ормузского пролива, через который в среднем в 2025 г. проходило 14 млн барр./сут. нефти и газового конденсата и около 6 млн барр./сут. нефтепродуктов. По его словам, на четвертый день военных действий ситуация в проливе оставалась неопределенной, а плотность судоходства заметно снизилась.
4 марта заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде рассказал, что военные Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Он отметил, что движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию стало невозможным.