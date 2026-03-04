Reuters: администрация США готовит уголовное дело против нового лидера Венесуэлы
Администрация президента США Дональда Трампа втайне готовит дело против временного президента Венесуэлы Дельси Родригес – оно включает уголовное обвинение. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.
«Ей грозит судебное преследование, если она не продолжит выполнять требования Трампа после свержения США бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в январе», – говорится в материале.
Расследование связано с предполагаемым участием Родригес в отмывании средств венесуэльской нефтяной компании PDVSA и охватывает деятельность в период с 2021 по 2025 г. Документ дорабатывался в течение последних двух месяцев.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш после публикации агентства назвал эту информацию полностью ложной.
В конце января Родригес призвала отказаться от приказов Вашингтона по политике в Венесуэле и сосредоточиться на внутреннем диалоге. 18 января Associated Press писало, что Родригес в течение многих лет находилась в поле зрения управления по борьбе с наркотиками (DEA) США, а в 2022 г. она была объявлена «приоритетной целью». Такое определение DEA оставляет за подозреваемыми, которые, как полагают, оказывают «значительное влияние» в торговле наркотиками.
Родригес пришла к власти после захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес во время военной операции 3 января. Родригес поддерживает контакты с администрацией Трампа и проводит телефонные разговоры с самим президентом США.