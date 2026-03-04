Reuters: администрация США готовит уголовное дело против нового лидера Венесуэлы

В конце января Родригес призвала отказаться от приказов Вашингтона по политике в Венесуэле и сосредоточиться на внутреннем диалоге. 18 января Associated Press писало, что Родригес в течение многих лет находилась в поле зрения управления по борьбе с наркотиками (DEA) США, а в 2022 г. она была объявлена «приоритетной целью». Такое определение DEA оставляет за подозреваемыми, которые, как полагают, оказывают «значительное влияние» в торговле наркотиками.