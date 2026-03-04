МАГАТЭ не обнаружило повреждений иранских ядерных объектов

28 февраля началась военная операция США и Израиля против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, цель военных действий – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские базы.