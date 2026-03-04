Газета
МАГАТЭ не обнаружило повреждений иранских ядерных объектов

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало повреждения ядерных объектов в Иране. Анализ проводился по спутниковым снимкам, сообщила организация в соцсети X.

«На основании анализа последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ не обнаружило повреждений объектов, содержащих ядерные материалы в Иране», – говорится в публикации.

По данным МАГАТЭ, в Иране сейчас нет рисков радиоактивного выброса.

  • 28 февраля началась военная операция США и Израиля против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, цель военных действий – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские базы.

  • 3 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не располагает доказательствами того, что Иран создавал ядерное оружие. Он подчеркнул, что пока страна не окажет содействие МАГАТЭ и не предоставит полный доступ инспекторам, агентство не сможет подтвердить мирный характер ядерной программы Ирана.

  • 3 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, у России пропала связь с руководством атомной отрасли Ирана. Также он сообщил, что работа на атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране остановлена.

