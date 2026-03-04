Путин отметил важность создания условий для проведения выборов в новых регионах

27 февраля Колокольцев предложил расширить круг лиц, которые могут отвечать за функции полиции и при этом не являться полицейскими. Он призвал привлекать к выполнению функций полиции сотрудников внутренних дел России. Они должны будут изучить соответствующие правовые акты, а также формировать требуемые для полиции умения и навыки. Перед тем как приступить к обязанностям, их будут проверять на необходимые полицейским знания.