Путин отметил важность создания условий для проведения выборов в новых регионах
Важно создать условия для проведения сентябрьских выборов в Госдуму в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД.
«Крайне важно создать все условия для свободного и безопасного волеизъявления граждан», – сказал он.
Кроме того, по словам главы государства, нужно оперативно выявлять тех, кто стремится «раскачать ситуацию» в России.
Глава МВД Владимир Колокольцев 19 февраля говорил, что сотрудники министерства трудятся на пределе своих сил, а проблема набора новых кадров, которая уже существовала ранее, сегодня стала еще более острой. По его данным, в 2025 г. число уволившихся сотрудников МВД возросло на 7% и составило 80 000 человек. Этот показатель почти на 40% превышает количество новых принятых на службу.
27 февраля Колокольцев предложил расширить круг лиц, которые могут отвечать за функции полиции и при этом не являться полицейскими. Он призвал привлекать к выполнению функций полиции сотрудников внутренних дел России. Они должны будут изучить соответствующие правовые акты, а также формировать требуемые для полиции умения и навыки. Перед тем как приступить к обязанностям, их будут проверять на необходимые полицейским знания.