США готовы обеспечить безопасный проход танкеров через Ормузский пролив
Если потребуется, Вашингтон готов обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире телеканала CNBC.
«Правительство США вмешается, когда это будет уместно и если это потребуется», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Через Ормузский пролив осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% – СПГ. По данным Lloyd’s List, 2 марта было зафиксировано падение трафика на 81%. С конца прошлой недели цены на нефть выросли почти на $10 за баррель.
- 4 марта заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде завил, что иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом. По его словам, движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию пролива стало невозможным. На этой территории ликвидировали свыше 10 нефтяных танкеров, добавил Акбарзаде.
- На фоне конфликта ставки фрахта крупнотоннажных танкеров типа VLCC (дедвейтом 220 000–300 000 т) для поставок нефти с Ближнего Востока в Китай в начале марта 2026 г. выросли в 1,9 раза.