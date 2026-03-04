Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

США готовы обеспечить безопасный проход танкеров через Ормузский пролив

Ведомости

Если потребуется, Вашингтон готов обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире телеканала CNBC.

«Правительство США вмешается, когда это будет уместно и если это потребуется», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

  • Через Ормузский пролив осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% – СПГ. По данным Lloyd’s List, 2 марта было зафиксировано падение трафика на 81%. С конца прошлой недели цены на нефть выросли почти на $10 за баррель.

  • 4 марта заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде завил, что иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом. По его словам, движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию пролива стало невозможным. На этой территории ликвидировали свыше 10 нефтяных танкеров, добавил Акбарзаде.

  • На фоне конфликта ставки фрахта крупнотоннажных танкеров типа VLCC (дедвейтом 220 000–300 000 т) для поставок нефти с Ближнего Востока в Китай в начале марта 2026 г. выросли в 1,9 раза.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь