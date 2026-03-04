Пентагон расследует удар по школе для девочек в Иране
Пентагон проверяет информацию об ударе по школе для девочек на юге Ирана. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Пит Хегсет.
«Все, что я могу сказать, – это то, что мы проводим расследование и что мы, конечно, никогда не нападаем на гражданские объекты», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов об инциденте.
2 марта сообщалось, что в результате атак США и Израиля на школы в Иране погибли 170 учащихся и учителей. 1 марта иранское агентство IRNA передавало, что число жертв удара по школе для девочек в городе Минаб на юге страны выросло до 165 человек, еще десятки получили ранения.
4 марта газета The New York Times сообщила, что общее число погибших в ходе конфликта на Ближнем Востоке достигло 870 человек. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Иране. Гибель людей также отмечена в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Ливане и Израиле. По данным издания, погибли также шесть американских военнослужащих.
США и Израиль еще 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В результате атак погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд военных руководителей. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.