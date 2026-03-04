Reuters: в Ормузском проливе атаковано судно

В Ормузском проливе, через который осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% – сжиженного природного газа (СПГ), подвергся нападению контейнеровоз Safeen Prestige, принадлежащий Мальте. В машинном отделении судна вспыхнул пожар, в связи с чем экипаж был вынужден его покинуть. Об этом сообщает Reuters.