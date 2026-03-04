Reuters: в Ормузском проливе атаковано судно
В Ормузском проливе, через который осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% – сжиженного природного газа (СПГ), подвергся нападению контейнеровоз Safeen Prestige, принадлежащий Мальте. В машинном отделении судна вспыхнул пожар, в связи с чем экипаж был вынужден его покинуть. Об этом сообщает Reuters.
Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде 4 марта заявил, что иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом. По его словам, движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию пролива стало невозможным. На этой территории ликвидировали свыше 10 нефтяных танкеров, добавил Акбарзаде.
Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что, если потребуется, Вашингтон готов обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.