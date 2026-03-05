Газета
Нетаньяху запросил у США разъяснений по поводу их контактов с руководством Ирана

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Белому дому с просьбой разъяснить, ведут ли представители администрации президента США Дональда Трампа контакты с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника.

По данным издания, обеспокоенность израильской стороны связана с возможностью того, что Вашингтон может пойти на прекращение огня с Тегераном до достижения всех военных целей Израиля.

Источники сообщили, что израильская разведка получила информацию, которая вызвала подозрения о возможных контактах между Ираном и США по вопросу прекращения огня. После этого Нетаньяху 2 марта позвонил представителям Белого дома и спросил, происходили ли подобные переговоры или обмен сообщениями.

«Белый дом сказал Биби [Нетаньяху], что администрация Трампа не ведет переговоров с иранцами за его спиной», – заявил один из источников Axios.

Американский чиновник также сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер практически ежедневно поддерживают связь с Нетаньяху, директором израильской разведслужбы «Моссад» Давидом Барнеа и другими израильскими официальными лицами. По его словам, в течение последнего месяца координация между США и Израилем остается очень тесной.

«Они знают, что мы не разговариваем с иранцами», – подчеркнул представитель американской администрации.

4 марта The New York Times писала, что Иран вскоре после начала ударов со стороны США и Израиля предложил обсудить прекращение огня и передал соответствующий сигнал американской стороне через посредников.

3 марта Трамп написал в своей соцсети, что вести переговоры с Ираном уже «слишком поздно». Он отмечал, что иранская ПВО, военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство уничтожены.

