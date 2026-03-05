Нетаньяху запросил у США разъяснений по поводу их контактов с руководством Ирана

Источники сообщили, что израильская разведка получила информацию, которая вызвала подозрения о возможных контактах между Ираном и США по вопросу прекращения огня. После этого Нетаньяху 2 марта позвонил представителям Белого дома и спросил, происходили ли подобные переговоры или обмен сообщениями.