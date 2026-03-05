The Guardian: США могут оказаться не в состоянии сбивать все иранские БПЛА
Высокопоставленные американские военные в ходе закрытого брифинга предупредили, что у них может не быть возможности сбивать все беспилотники, которые Иран запускает на объекты США в рамках ответных атак. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на два источника.
Иран использует тысячи дронов для атак, поэтому у США есть возможность уничтожать подавляющее большинство из них, но не все. В связи с этим Вашингтон принял решение сосредоточиться на скорейшей ликвидации пусковых установок Ирана для беспилотников и ракет.
Как отметил в разговоре с газетой высокопоставленный представитель администрации США, у Ирана была стратегия с помощью БПЛА заставить США растратить самые современные системы ПВО и ПРО – Patriot и THAAD. По его словам, схема была ошибочной, так как американские военные сбивали дроны с помощью других различных средств.
4 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что сейчас Вашингтон не планирует проводить наземную операцию в Иране, однако полностью такой сценарий не исключает. В тот же день председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн рассказал, что вооруженные силы США планируют начать наносить удары вглубь территории Ирана, чтобы расширить пространство для маневра американских войск.