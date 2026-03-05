Глава МИД Ирана: США пожалеют о потоплении фрегата Iris Dena

5 марта портал Ada Derana со ссылкой на заявление пресс-секретаря кабинета министров Шри-Ланки Налинды Джаятиссы сообщил, что спасатели обнаружили 87 тел погибших с Iris Dena. По ее словам, тела были подняты со дна и доставлены на берег силами ВМС страны. Джаятисса также отметила, что 32 члена экипажа были спасены и госпитализированы в Национальную больницу города Галле.