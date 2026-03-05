Газета
Глава МИД Ирана: США пожалеют о потоплении фрегата Iris Dena

США пожалеют о том, что потопили в международных водах иранский фрегат Iris Dena, на котором находилось 130 моряков, заявил в соцсети X глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«США совершили преступление в море, в 2000 миль от берегов Ирана. Корабль Dena <...> со 130 членами экипажа подвергся удару в международных водах без предупреждения. Помяните мое слово: США с горечью пожалеют о прецеденте, который они создали», – написал он.

5 марта портал Ada Derana со ссылкой на заявление пресс-секретаря кабинета министров Шри-Ланки Налинды Джаятиссы сообщил, что спасатели обнаружили 87 тел погибших с Iris Dena. По ее словам, тела были подняты со дна и доставлены на берег силами ВМС страны. Джаятисса также отметила, что 32 члена экипажа были спасены и госпитализированы в Национальную больницу города Галле.

4 марта марта Reuters писал, что фрегат атаковали ВМС США. Источники сообщили агентству, что удар был совершен с американской подводной лодки.

