Глава МИД Ирана: США пожалеют о потоплении фрегата Iris Dena
США пожалеют о том, что потопили в международных водах иранский фрегат Iris Dena, на котором находилось 130 моряков, заявил в соцсети X глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
«США совершили преступление в море, в 2000 миль от берегов Ирана. Корабль Dena <...> со 130 членами экипажа подвергся удару в международных водах без предупреждения. Помяните мое слово: США с горечью пожалеют о прецеденте, который они создали», – написал он.
5 марта портал Ada Derana со ссылкой на заявление пресс-секретаря кабинета министров Шри-Ланки Налинды Джаятиссы сообщил, что спасатели обнаружили 87 тел погибших с Iris Dena. По ее словам, тела были подняты со дна и доставлены на берег силами ВМС страны. Джаятисса также отметила, что 32 члена экипажа были спасены и госпитализированы в Национальную больницу города Галле.
4 марта марта Reuters писал, что фрегат атаковали ВМС США. Источники сообщили агентству, что удар был совершен с американской подводной лодки.