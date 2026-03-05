Четыре европейских страны направят корабли к Кипру для защиты острова
Италия, Испания, Франция и Нидерланды в ближайшие дни направят на Кипр военно-морские силы, чтобы защитить остров. Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в ходе выступления в парламенте, его слова приводит Al Jazeera.
Минобороны Испании ранее заявило, что Мадрид направит к Кипру фрегат Cristobal Colon вместе с французским авианосцем Charles de Gaulle.
2 марта власти Кипра распорядились эвакуировать персонал аэропорта Пафоса после сообщения об угрозе попадания БПЛА в аэропорт и на авиабазу имени Андреаса Папандреу. 3 марта The Guardian со ссылкой на источники писала, что Лондон рассматривает возможность отправки военного корабля к Кипру для защиты авиабазы ВВС «Акротири».