Президент ЦАР перед встречей с Путиным посетил Санкт-Петербург
Президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера перед приездом в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным посетил Санкт-Петербург.
«Знаю, что вы в ходе этой рабочей поездки побывали не только в Москве, но и в Питере. Надеюсь, поделитесь своими впечатлениями от посещения моего родного города. Добро пожаловать, господин президент», – сказал Путин, встречая гостя в Кремле.
5 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал переговоры Путина и Туадеры. По его словам, российско-центральноафриканские переговоры пройдут в том числе в формате рабочего завтрака. Песков подчеркнул, что Россия рассматривает ЦАР в качестве важного партнера.
Предыдущая встреча Путина и Туадеры в Кремле состоялась в январе 2025 г. Тогда стороны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений. Российский лидер говорил, что объемы торгово-экономического сотрудничества между странами пока остаются небольшими, однако демонстрируют положительную динамику.