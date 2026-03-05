Газета
Главная / Политика /

Президент ЦАР перед встречей с Путиным посетил Санкт-Петербург

Ведомости

Президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера перед приездом в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным посетил Санкт-Петербург.

«Знаю, что вы в ходе этой рабочей поездки побывали не только в Москве, но и в Питере. Надеюсь, поделитесь своими впечатлениями от посещения моего родного города. Добро пожаловать, господин президент», – сказал Путин, встречая гостя в Кремле.

5 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал переговоры Путина и Туадеры. По его словам, российско-центральноафриканские переговоры пройдут в том числе в формате рабочего завтрака. Песков подчеркнул, что Россия рассматривает ЦАР в качестве важного партнера.

Предыдущая встреча Путина и Туадеры в Кремле состоялась в январе 2025 г. Тогда стороны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений. Российский лидер говорил, что объемы торгово-экономического сотрудничества между странами пока остаются небольшими, однако демонстрируют положительную динамику.

