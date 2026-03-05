США опровергли информацию о крушении своего истребителя F-15 в Иране
Информация о крушении американского истребителя F-15 на западе Ирана является ложной. Об этом заявило Центральное командование ВС США в соцсети X.
«Распространяющиеся в социальных сетях слухи о крушении американского истребителя F-15E в Иране рано утром в среду являются безосновательными и не соответствуют действительности», – говорится в сообщении.
5 марта израильский 14-й канал сообщил, что истребитель F-15 ВВС США потерпел крушение в западной части Ирана. Отмечалось, что экипаж смог покинуть самолет до его столкновения с землей.
2 марта Центральное командование писало, что три многофункциональных истребителя F-15E разбились из-за «дружественного огня» в Кувейте. Это произошло по ошибке, самолеты были сбиты ПВО Кувейта. Тогда пилоты успешно катапультировались.