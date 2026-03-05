Американский истребитель F-15 разбился на западе Ирана

4 марта CNN со ссылкой на источники отмечал, что советники Трампа обеспокоены военной операцией против Ирана и призывают Белый дом как можно скорее завершить кампанию и «объявить победу». Собеседники рассказали телеканалу, что уже через несколько дней после начала боевых действий среди помощников и союзников президента возникли опасения по поводу политических последствий затяжной войны без четкой конечной цели и при слабой поддержке общества.