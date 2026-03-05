Американский истребитель F-15 разбился на западе Ирана
Американский истребитель F-15 потерпел крушение на западе Ирана, сообщил израильский 14-й канал.
Официальной информации пока не поступало. По данным канала, экипаж самолета смог покинуть борт до крушения.
2 марта Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что три многофункциональных истребителя F-15E разбились в результате «дружественного огня» в Кувейте. Уточнялось, что самолеты сбили по ошибке ПВО Кувейта, все пилоты успешно катапультировались.
5 марта издание Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщало, что США могут продолжать ведение военной операции в Иране как минимум в течение 100 дней. По данным газеты, конфликт, возможно, продлится и до конца сентября.
4 марта CNN со ссылкой на источники отмечал, что советники Трампа обеспокоены военной операцией против Ирана и призывают Белый дом как можно скорее завершить кампанию и «объявить победу». Собеседники рассказали телеканалу, что уже через несколько дней после начала боевых действий среди помощников и союзников президента возникли опасения по поводу политических последствий затяжной войны без четкой конечной цели и при слабой поддержке общества.