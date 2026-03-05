Bloomberg: Франция, Италия и Греция обеспечат транзит судов в Красном море

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщал, что Италия, Испания, Франция и Нидерланды в ближайшие дни отправят на Кипр военно-морские силы для защиты острова. До этого оборонное ведомство Испании отмечало, что страна направит к Кипру фрегат Cristobal Colon вместе с французским авианосцем Charles de Gaulle.