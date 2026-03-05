Газета
Bloomberg: Франция, Италия и Греция обеспечат транзит судов в Красном море

Франция обратилась к правительствам Италии и Греции, чтобы совместно скоординировать транзит судов через Красное море, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

По данным агентства, Макрон утром 5 марта провел телефонные разговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Страны также договорились координировать любые военные поставки на Кипр.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщал, что Италия, Испания, Франция и Нидерланды в ближайшие дни отправят на Кипр военно-морские силы для защиты острова. До этого оборонное ведомство Испании отмечало, что страна направит к Кипру фрегат Cristobal Colon вместе с французским авианосцем Charles de Gaulle.

2 марта власти Кипра заявили об эвакуации персонала аэропорта Пафоса после того, как возникла угроза попадания БПЛА в воздушную гавань и на авиабазу имени Андреаса Папандреу.

