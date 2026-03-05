Путин проводит встречу с женщинами разных профессий в преддверии 8 марта
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с женщинами разных профессий в преддверии 8 Марта в Кремле. Его речь транслирует телеканал «Россия 24».
Он поздравил их с предстоящим праздником и расспросил об особенностях их работы, а также выслушал их пожелания и предложения. Путин отметил, что российские женщины всегда с особой ответственностью относятся к своей работе.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на встрече присутствуют представительницы творческой интеллигенции, конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, медики, медсестры, военкоры и другие. Он подчеркнул, что президент поздравляет в их лице всех женщин России.
7 марта 2025 г. Путин встретился с участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями военнослужащих, а также с сотрудницами государственного фонда «Защитники Отечества».