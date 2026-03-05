Путин назвал опасным использование неподконтрольных средств связи на фронте

Путин назвал опасным использование неподконтрольных средств связи на фронтеОстались вопросы, которые нужно доработать в рамках Мах
Способы коммуникации на фронте, которые не контролируются Россией, могут быть опасны для военнослужащих, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военным связистом Ириной Годуновой. Она согласилась с мнением главы государства. Их диалог проходил в рамках встречи российского лидера с представительницами разных профессий в Кремле в преддверии 8 Марта, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Годунова также отметила, что специальные виды связи Минобороны работают штатно и эффективно.
По ее словам, раньше на фронте использовался мессенджер Telegram, но это «вражеский вид связи». Связист заявила, что нужно разработать «что-то свое», а затем добавила, что необходимо доработать национальный мессенджер Max и тогда «будет все хорошо на фронте». Путин уточнил, действительно ли остались вопросы, которые нужно доделать, и получил положительный ответ.
«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?» – уточнил он. «Конечно, представляет опасность, да», – ответила Годунова.
В ходе встречи президент поздравил женщин с предстоящим праздником и расспросил об особенностях их работы, а также выслушал их пожелания и предложения. Путин отметил, что российские женщины всегда с особой ответственностью относятся к своей работе.
10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram. 18 февраля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, выступая в Госдуме, заявил, что власти пока решили не ограничивать работу мессенджера Telegram в зоне спецоперации. Он выразил надежду, что военные смогут перестроиться и перейти на российские сервисы.
21 февраля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что вооруженные силы и спецслужбы Украины могут иметь доступ к информации, размещаемой в Telegram, и использовать ее в военных целях. В ФСБ подчеркнули, что использование этого мессенджера российскими военнослужащими в зоне спецоперации в последние три месяца неоднократно приводило к созданию угрозы их жизни.