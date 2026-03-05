Путин назвал опасным использование неподконтрольных средств связи на фронте

По ее словам, раньше на фронте использовался мессенджер Telegram, но это «вражеский вид связи». Связист заявила, что нужно разработать «что-то свое», а затем добавила, что необходимо доработать национальный мессенджер Max и тогда «будет все хорошо на фронте». Путин уточнил, действительно ли остались вопросы, которые нужно доделать, и получил положительный ответ.