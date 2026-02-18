Шадаев: принято решение не ограничивать работу Telegram в зоне спецоперации

Шадаев пояснил, что в начале спецоперации мессенджером пользовались военные, так как он рассматривался как анонимный сервис. Сейчас же множество фактов указывают, что к переписке в Telegram имеют доступ иностранные спецслужбы, которые используют эти данные в рамках ведения боевых действий против российских вооруженных сил.