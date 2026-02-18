Газета
Технологии

Шадаев: принято решение не ограничивать работу Telegram в зоне спецоперации

Ведомости

Власти пока приняли решение не ограничивать работу мессенджера Telegram в зоне спецоперации, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

«Но мы надеемся, что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти на российские сервисы», – сказал он.

Шадаев пояснил, что в начале спецоперации мессенджером пользовались военные, так как он рассматривался как анонимный сервис. Сейчас же множество фактов указывают, что к переписке в Telegram имеют доступ иностранные спецслужбы, которые используют эти данные в рамках ведения боевых действий против российских вооруженных сил.

Шадаев также объяснил, что Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за систематического невыполнения требований российского законодательства. Более 150 000 преступлений с 2022 г. было совершено с использованием этого мессенджера. По его словам, после блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические звонки пошли на спад.

10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram. На этом фоне сервис активизировал борьбу с нежелательным контентом. За 15-16 февраля мессенджер заблокировал более 400 000 каналов.

